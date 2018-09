Venom: online lo spot Il mondo ha già abbastanza supereroi

News





27/09/2018 |

La prossima settimana debutterà nelle nostre sale Venom, la prima pellicola interamente dedicata al nemico numero uno dell'Uomo Ragno. E la Sony Pictures ha rilasciato online un nuovo spot dal titolo Il mondo ha già abbastanza supereroi. Il film vede protagonista Tom Hardy nella parte di Eddie Brock, l'uomo che si trasformerà in questo micidiale mutante. Riz Ahmed, Michelle Williams, Scott Haze e Reid Scott sono gli altri attori che fanno parte del cast.



Il fumetto Venom è nato dalla mente di David Michelinie e del disegnatore Todd McFarlane. La regia è di Ruben Fleischer. Il cinecomic ha una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.



L'arrivo in Italia è previsto per il 4 ottobre.