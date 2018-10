Box Office Italia: Gli Incredibili 2 sempre al comando

News





01/10/2018 |

Dopo due settimane restano invariate le prime due posizioni della classifica box office italiana. Al comando troviamo sempre Gli Incredibili 2 di Brad Bird che ha confermato il primo posto con un incasso pari a 2.485.477 euro mentre la seconda posizione è occupata da The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy che ha portato via 1.063.260 euro. Esordio al terzo posto, invece, per BlacKkKlansman di Spike Lee, il cui incasso è stato pari a 403.229 euro. Parlando di debuttanti è stato, questo appena terminato, un fine settimana ricco di nuove pellicole. Al quarto posto troviamo Ricchi di fantasia di Francesco Miccichè (329.928 euro), al quinto Michelangelo - Infinito di Emanuele Imbucci (312.074 euro) e al sesto Sei ancora qui - I Still See You di Scott Speer (229.212 euro).