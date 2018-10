Box Office USA: La Scuola Serale conquista la prima posizione

News





01/10/2018 |

Il primo posto della classifica box office americana è stato conquistato dalla new entry La Scuola Serale di Malcolm D. Lee, che ha esordito con un incasso pari a 28.000.000 dollari. La commedia ha battuto la concorrenza di un altro film debuttante, Smallfoot - Il mio amico delle nevi di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig che ha occupato la seconda posizione grazie all'incasso di 23.020.000 dollari. E' scivolato dal primo al terzo posto, invece, Il Mistero della Casa del Tempo di Eli Roth che ha incassato 12.510.000 dollari mentre un gradino più in basso troviamo Un Piccolo Favore di Paul Feig (6.600.000 dollari). The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy (5.435.000 dollari) e la new entry Hell Fest di Gregory Plotkin (5.075.000 dollari) chiudono la classifica al quinto e sesto posto.