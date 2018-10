A Star is Born: online lo spot Beautiful

News





01/10/2018

Si intitola Beautiful il nuovo spot italiano di A Star is Born, il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Bradley Cooper, star quattro volte candidata all'Oscar. Il regista è anche attore all'interno di questo film insieme a Lady Gaga, quest'ultima chiamata ad interpretare la protagonista Ally.



Lo stesso Cooper ed Eric Roth hanno scritto la sceneggiatura. Il cast comprende anche Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos e Bonnie Somerville.



Il film uscirà in Italia dall'11 Ottobre.



Sinossi di A Star is Born:

Protagonista di “A Star is Born” è il quattro volte candidato al premio Oscar®, Bradley Cooper (“American Sniper”, “American Hustle”, “Silver Linings Playbook”) e la pluripremiata superstar della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga, nel suo primo ruolo di rilievo in un film. Il film è anche il debutto alla regia per Cooper.

In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre—e se ne innamora—la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.