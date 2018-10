The Voyage of Doctor Dolittle uscirà nelle sale nel 2020 il film con Robert Downey Jr.

News





02/10/2018 |

E' stato annunciato che The Voyage of Doctor Dolittle uscirà nelle sale cinematografiche a partire da gennaio 2020. Il film, il cui arrivo nei cinema era stato fissato inizialmente per il 2019, sarà diretto da Stephen Gaghan che ha curato la sceneggiatura con Thomas Shepherd.

Protagonista del film, nella parte del Dottor John Dolittle, sarà Robert Downey Jr., affiancato da un prestigioso cast chiamato a prestare la voce agli animali presenti nel film: da Tom Holland a Rami Malek, passando per Emma Thompson, Ralph Fiennes, Marion Cotillard, Selena Gomez, Antonio Banderas, John Cena, Michael Sheen, Octavia Spencer e Carmen Ejogo.

La trama non è stata rilasciata ma sappiamo che si baserà sulle vicende di questo particolare personaggio che riesce a comunicare in modo perfetto con gli animali.