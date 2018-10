Sam Claflin si è unito al reboot di Charlies Angels

News





02/10/2018 |

E' in fase di lavorazione il remake di Charlie’s Angels, opera cinematografica ispirata dalla famosa serie televisiva andata in onda verso la fine degli anni settanta. La regia sarà di Elizabeth Banks, alla sua seconda pellicola da regista dopo Pitch Perfect 2, che avrà anche un ruolo nel film.

Il cast vede al suo interno Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, chiamate ad interpretare le protagoniste, affiancate da Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker e Luis Gerardo Mendez. E insieme a questo nutrito gruppo di attori troveremo anche Sam Claflin, visto recentemente in Resta con me. Non è stato svelato quello che sarà il suo ruolo.

Charlie’s Angels ha una sceneggiatura scritta dalla Banks e da Jay Basu. La regista si occuperà anche della produzione con Max Handelman e Doug Belgrad.