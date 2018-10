Maria Regina di Scozia: il primo trailer italiano

News





04/10/2018 |

E' finalmente online il primo trailer italiano di Maria Regina di Scozia, la pellicola che racconterà la storia di Mary Stuart. Nella parte di questo storico personaggio troviamo la candidata al Premio Oscar Saoirse Ronan, attrice che ha conquistato il pubblico con la sua performance in Lady Bird. Accanto a lei ci sarà un'altra candidata al Premio Oscar, ovvero Margot Robbie chiamata ad interpretare la Regina Elisabetta I. Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant e Guy Pearce sono gli altri attori presenti nel cast.



La regia è di Josie Rourke, al debutto dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Beau Willimon. L'opera è basata sulla biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots di John Guy.



Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title sono i produttori con Debra Hayward.



L'uscita è prevista per gennaio.