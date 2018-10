E' uscito nelle sale Non è Vero Ma Ci Credo: ecco lo spot!

News





04/10/2018 |

Un altro spot di Non è Vero Ma Ci Credo è stato rilasciato dalla Notorious Pictures. Debutta oggi nelle sale nostrane la pellicola di Stefano Anselmi tutta ambientata nel mondo della ristorazione. Il cast vede al suo interno Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli, Loredana Cannata, Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro, Giulia Di Quilio, Maurizio Lombardi, Yari Gugliucci, Paolo Gattini, Yoon C. Joyce.



Qui sotto trovate lo spot.



Sinossi di Non è Vero Ma Ci Credo:

Nunzio e Paolo sono amici da sempre ma il loro sodalizio ha prodotto solo una serie di business falliti finanziati dalle loro mogli, che adesso minacciano di sbatterli fuori di casa. I due cercano il riscatto aprendo un ristorante vegetariano finché, per compiacere un critico culinario da cui dipendono i loro destini, si trovano di fronte alla necessità di trasformare il locale in una bisteccheria. Vegetariani convinti, Nunzio e Paolo non hanno alcuna intenzione di mettersi davvero a cucinare animali. Possono bistecche vegetali essere spacciate per vera carne? È l’inizio di una spirale di eventi esilaranti…