07/10/2018 |

La Notorious Pictures ha rilasciato in rete il primo trailer italiano di A Private War, film che racconterà della reporter di guerra americana Marie Colvin, scomparsa nel 2012. La Colvin ha seguito da vicino i maggiori conflitti mondiali, dalla Cecenia allo Sri Lanka, dove arrivò a perdere l’occhio sinistro in un'imboscata durante la guerra civile. Nel 2012 la reporter, inviata del Sunday Times, perse la vita ad Homs, in Siria, a seguito di un bombardamento eseguito ai danni del Media Center.

La pellicola è diretta dall'esordiente Matthew Heineman e vede nei panni del personaggio principale Rosamund Pike.

Jamie Dornan, Stanley Tucci, Faye Marsay e Tom Hollander sono gli altri attori presenti nel cast.

A Private War uscirà il 22 novembre.

Sinossi di A Private War:

Biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012. Il film racconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia, fino a quando all'età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un'offensiva dell'esercito locale.