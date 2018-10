Aquaman: una super clip ci trasporta nel cinecomic della Warner

News





07/10/2018 |

Grazie alla Warner Bros. Pictures siamo lieti di mostrarvi una straordinaria clip di Aquaman, che ci presenta il cinecomic sviluppato dallo studio e dalla DC Comics. La pellicola è diretta da James Wan e vede Jason Momoa nel ruolo del protagonista, il mezzo umano-mezzo atlantideo Arthur Curry.



Il cast vede al suo interno anche Amber Heard nella parte di Mera, Willem Dafoe nei panni di Vulko, Patrick Wilson che recita come Orm/Ocean Master, Dolph Lundgren nel ruolo di Nereus, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta, il Premio Oscar Nicole Kidman che si calerà nel ruolo della mamma di Arthur, Ludi Lin come Captain Murk e Temuera Morrison, ovvero il padre di Arthur, sono gli altri attori che recitano nel film.



David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall hanno scritto la sceneggiatura da una storia di Geoff Johns, James Wan e Will Beal.



Il film è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi.



Aquaman uscirà nelle sale il 1° gennaio 2019, in 3D, 2D e IMAX, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.