Box Office Italia: Venom subito in vetta

News





08/10/2018 |

Ha esordito conquistando subito la prima posizione della classifica box office italiana Venom. Il cinecomic della Marvel, diretto da Ruben Fleischer, ha incassato 3.729.138 euro, superando così Gli Incredibili 2 di Brad Bird, ora al secondo posto con un incasso pari a 1.556.724 euro. La terza posizione è occupata da un'altra new entry, ovvero Smallfoot - Il mio amico delle nevi di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig che ha incassato 837.818 euro. Dalla seconda alla quarta posizione, invece, ecco The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy che ha portato via altri 552.252 euro mentre The Wife - Vivere nell'ombra di Björn Runge (449.677 euro) e BlacKkKlansman di Spike Lee (339.328 euro) sono scivolati al quinto e al sesto posto.