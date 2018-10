Box Office USA: esordio da urlo per Venom

News





E' arrivato anche nelle sale americane Venom di Ruben Fleischer. La pellicola, spin-off dell'universo di Spider-Man, ha esordito in prima posizione incassando 80.030.000 dollari. Alle sue spalle troviamo un altro film esordiente. Stiamo parlando di A Star Is Born di Bradley Cooper che ha messo da parte 41.250.000 dollari. Dal secondo al terzo posto è scivolato Smallfoot - Il mio amico delle nevi di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig (14.900.000 dollari) mentre è salito in quarta posizione La Scuola Serale di Malcom D. Lee che ha incassato 12.275.000 dollari. Il Mistero della Casa del Tempo di Eli Roth (7.295.000 dollari) e Un Piccolo Favore di Paul Feig (3.435.000 dollari) chiudono la classifica.