Matt Reeves e Shonda Rhimes svilupperanno il film Recursion

08/10/2018 |

Matt Reeves e Shonda Rhimes collaboreranno per realizzare uno sci-fi movie interamente basato su Recursion, fiction novel di Blake Crouch. La pellicola sarà realizzata per conto di Netflix.

Il libro racconta di una scienziata che svilupperà un'avanzata tecnologia che permette alle persone non solo di riportare a galla ricordi dimenticati ma anche di riviverli con lo scopo di modificarli. Il progetto è in via di definizione e la produzione non ha ancora annunciato quello che sarà il cast che ritroveremo al suo interno.



Reeves ha diretto gli ultimi due capitoli della trilogia de Il Pianeta delle Scimmie ed è stato annunciato recentemente per dirigere The Batman, nuovo adattamento cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello.