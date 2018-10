Margot Robbie reciterà nell'adattamento cinematografico di Barbie

News





08/10/2018 |

La candidata all'Oscar Margot Robbie ha accettato di recitare all'interno di Barbie, primo adattamento cinematografico dedicato alla famosa bambola della Mattel venduta in tutto il mondo. La Robbie è anche a bordo per produrre il film tramite la sua Lucky Chaps.

Il progetto è in cantiere da diverso tempo, con la Sony Pictures che recentemente ha perso i diritti. Inizialmente erano stati fatti i nomi di Amy Schumer prima e Anne Hathaway poi per quanto riguarda la parte principale ma entrambe non sono state confermate.

La Mattel, alla ricerca di uno studio in grado di sviluppare l'opera, non ha comunicato il nome di regista e sceneggiatori.