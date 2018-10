Michael Chaves dirigerà il terzo capitolo di The Conjuring

News





08/10/2018 |

Dopo aver diretto i primi di due capitoli di The Conjuring, James Wan ha deciso di lasciare il testimone. Il terzo film di questo horror franchise porterà dietro la macchina da presa Michael Chaves, giovane regista che vedrà nel 2019 arrivare nelle sale il suo primo film: Mater: Le lacrime del male.



Wan non uscirà però dalla saga ma resterà come produttore tramite la sua Atomic Monster. Accanto a lui troviamo anche Peter Safran della The Safran Company. La sceneggiatura sarà scritta sempre da David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di The Conjuring - Il Caso Enfield.



The Conjuring 3, il titolo è ovviamente provvisorio, non ha ancora una data d'uscita.