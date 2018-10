Halloween: lo spot Dolcetto o scherzetto?

News





Un nuovo spot italiano di Halloween, dal titolo Dolcetto o scherzetto?, è in rete grazie alla Universal Pictures. Il reboot cinematografico del franchise horror lanciato nel 1978 da John Carpenter tornerà nelle sale italiane a partire dal prossimo 25 ottobre. Regista del film è David Gordon Green che ha diretto nuovamente il volto storico della saga, ovvero quella Jamie Lee Curtis chiamata ad indossare nuovamente i panni di Laurie Strode. La protagonista sarà chiamata alla battaglia finale con Myers.



Il cast vede al suo interno anche Judy Greer, chiamata ad interpretare Karen, la figlia di Laurie, Virginia Gardner, Nick Castle, ovvero Michael Myers, e Will Patton. Carpenter è uno dei produttori del film.



Sinossi di Halloween:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.