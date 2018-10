Soldado: la scena dal titolo E' stato mio padre

News





08/10/2018 |

E' online tramite la 01Distribution una scena di Soldado dal titolo E' stato mio padre. La pellicola, diretta da Stefano Sollima, segue il filone dell'opera originale e vede tornare nei panni di Alejandro e dell’agente federale Matt Graver Benicio Del Toro e Josh Brolin.



Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo e Catherine Keener completano il cast principale. Taylor Sheridan ha scritto la sceneggiatura.



L'uscita è prevista per il 18 ottobre.



Sinossi di Soldado:

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.