La Fuitina Sbagliata: la scena Lasciatemi un momento con i ragazzi

08/10/2018

Mancano solo tre giorni al debutto al cinema de I Soldi Spicci, duo comico composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. I due artisti hanno scelto per il loro esordio sul grande schermo una commedia dai toni leggeri dal titolo La Fuitina Sbagliata , diretta da un altro esordiente, ovvero Mimmo Esposito che dunque per la prima volta sarà il regista di un film.

Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



Qui sotto trovate la scena Lasciatemi un momento con i ragazzi.



Sinossi di La Fuitina Sbagliata:

La storia di Romeo e Giulietta è esattamente al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme.

Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli.

Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.