A-X-L: Un'Amicizia Extraordinaria: online la scena Miles e Sara

News





09/10/2018 |

Tramite la M2Pictures scopriamo insieme un altro personaggio che ritroveremo nello sci-fi movie A-X-L: Un'Amicizia Extraordinaria. Stiamo parlando di Sara che nella clip ha un dialogo con il protagonista Miles. Il film scritto e diretto da Oliver Daly racconta dell'amicizia tra un cane robot e un giovane ragazzo e vede nei panni del protagonista Alex Neustaedter. Il cast principale comprende anche Becky G e Thomas Jane.



Nelle sale il film arriverà a partire dall'11 ottobre.



Sinossi di A-X-L: Un'Amicizia Extraordinaria:

A-X-L: UN’AMICIZIA EXTRAORDINARIA è una nuova, emozionante avventura che vede protagonista Miles (Alex Neustaedter), un giovane biker non molto fortunato, che scopre per caso un cane robot super avanzato di nome AXL, di proprietà dell’esercito. Dotato di un’intelligenza artificiale di ultima generazione, ma con il cuore di un vero cane, AXL instaura da subito un forte legame con Miles, con gran disappunto degli scienziati senza scrupoli che lo hanno creato e che sono pronti a tutto pur di riaverlo. Intuendo le conseguenze dell’eventuale cattura di AXL da parte del governo, Miles unisce le forze con la sua brillante fidanzata Sara (Becky G), per proteggere il suo nuovo migliore amico in un’avventura epica e senza tempo adatta a tutta la famiglia.