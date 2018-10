John Henry and The Statesmen: Dwayne Johnson sarà il protagonista

News





10/10/2018 |

Netflix si è assicurata i diritti di John Henry and The Statesmen, progetto cinematografico la cui sceneggiatura è stata scritta da Tom Wheeler. Il film vedrà protagonista Dwayne Johnson che sarà diretto da Jake Kasdan, lo stesso regista che ha lavorato con l'attore in Jumanji: Benvenuti nella Giungla.



Per la prima volta, dunque, Johnson lavorerà per una pellicola Netflix. La star sarà anche il produttore insieme a Kasdan, Hiram Garcia e Beau Flynn.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione.