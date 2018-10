James Gunn in trattative per scrivere la sceneggiatura di Suicide Squad 2

News





10/10/2018 |

A sorpresa James Gunn potrebbe presto tornare a lavorare per un cinecomic. Il regista, dopo il controverso addio al franchise di Guardiani della Galassia, di cui ha diretto due titoli, è entrato in trattative per scrivere il secondo episodio di Suicide Squad. Non è chiaro se lo stesso Gunn sarà chiamato anche a dirigere il film.



Inizialmente la Warner Bros. Pictures aveva deciso di ingaggiare per la regia Gavin O’Connor ma il regista è uscito dal progetto.



Il primo capitolo di Suicide Squad ha incassato in tutto il mondo 750 milioni di dollari. Il cast ha visto al suo interno Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.