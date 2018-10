Johnny English Colpisce Ancora: la scena Aston Martin

News





10/10/2018 |

La Universal Pictures ha rilasciato in rete una nuova scena in italiano di Johnny English Colpisce Ancora. Il terzo capitolo del franchise vede tornare al centro della scena Rowan Atkinson, chiamato ancora una volta ad interpretare la divertentissima spia. Il nuovo episodio è diretto da Robert Kerr ed ha una sceneggiatura scritta da Robert Wade. Nel cast, accanto ad Atkinson, troviamo anche Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma Thompson e Jake Lacy.



Vi lasciamo alla scena dal titolo Aston Martin.



Sinossi di Johnny English Colpisce Ancora:

JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA è il terzo capitolo della divertente saga di Johnny English, con Rowan Atkinson che torna a vestire i panni dell’amatissimo agente segreto "per caso". La storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Richiamato dalla pensione, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo.