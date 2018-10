Le Ereditiere: in rete una clip del film di Marcelo Martinessi

News





10/10/2018 |

Grazie alla Lucky Red vi mostriamo una nuova scena in italiano di Le Ereditiere, film vincitore del Premio Alfred Bauer e dell'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino 2018. La regia è di Marcelo Martinessi che ha lavorato con un cast composto da Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova e Nilda Gonzalez.



L'uscita è prevista per il 18 ottobre.



Sinossi di Le Ereditiere:

Dopo essere stato presentato al 68° Festival internazionale di Berlino e premiato con l’Orso d’Argento per la Miglior Attrice (Ana Brun), il premio Alfred Bauer e con il premio Fipresci della critica internazionale, Le Ereditiere di Marcelo Martinessi arriva nelle sale italiane dal 18 ottobre.

Chela e Chiquita, entrambe discendenti da famiglie agiate, convivono da oltre trent’anni. Dopo un tracollo finanziario, sono costrette a vendere un po’ alla volta i beni ereditati. Quando Chiquita viene arrestata con un’accusa di frode, Chela è costretta ad affrontare una nuova realtà.

Avendo ripreso a guidare, si improvvisa tassista per un gruppetto di anziane signore benestanti. Nel corso di questa sua nuova vita, Chela incontra Angy, molto più giovane di lei, con cui stabilisce un rapporto molto speciale. Inizia così la sua personalissima e intima rivoluzione…