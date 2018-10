Pet Sematary: il teaser trailer italiano!

News





11/10/2018 |

In anteprima la 20th Century Fox presenta il primo teaser trailer di Pet Sematary, adattamento cinematografico del racconto dell'orrore di Stephen King. Per la seconda volta nella storia del cinema, dunque, dopo il film del 1989, il romanzo dello scrittore uscirà nelle sale grazie alla regia di Kevin Kolsch e Dennis Widmyer.

David Kajganich ha scritto la sceneggiatura dell'opera che vede protagonista Jason Clarke nei panni del personaggio principale Louis Creed, affiancato nel cast da John Lithgow, Amy Seimetz e Naomi Frenette.



L'arrivo in Italia è fissato per il 2019.



Sinossi del romanzo:

In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un'antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall'improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.