Robin Hood: rilasciata la featurette Sizzle

11/10/2018 |

Tramite la Lionsgate torniamo all'interno di Robin Hood, la pellicola che ci presenta una nuova versione della storia con protagonista il leggendario Principe dei ladri. La pellicola è diretta da Otto Bathurst e vede nella parte del protagonista Taron Egerton, pronto a vestire i panni dell'eroe popolare inglese. Con l'attore troviamo nel cast anche Jamie Foxx nella parte di Little John, Ben Mendelsohn nel ruolo dello Sceriffo di Nottingham, Eve Hewson nei panni di Lady Marion, Tim Minchin che interpreterà Frate Tuck e Jamie Dornan, Paul Anderson e Josh Herdman.



La sceneggiatura è stata scritta da Ben Chandler.



La storia del film non andrà distante dal filone storico che vede Robin Hood difendere i più deboli per contrastare la corrotta corona inglese.



L'uscita nelle sale americane è prevista per il 21 novembre.