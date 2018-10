Il trailer italiano di Conta su di Me

News





11/10/2018

La M2Pictures distribuirà nelle nostre sale, a partire dall'8 novembre, Conta su di Me, commedia drammatica diretta da Marc Rothemund. E lo stesso studio ha rilasciato online il primo trailer italiano del film che vede protagonisti Elyas M'Barek e Philip Schwarz, ovvero un ragazzo che fa del divertimento il proprio stile di vita e un adolescente affetto da un problema cardiaco.



Tratto da una storia vera, raccontata da Lars Amend e Daniel Meyer nel loro libro, il film ha una sceneggiatura scritta da Maggie Peren e Andi Rogenhagen ed ha un cast principale che comprende anche Nadine Wrietz e Uwe Preuss.

Sinossi di Conta su di Me:

Lenny è un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, mentre David un quindicenne con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie. Il papà di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento.