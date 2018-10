Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa: il nuovo spot annuncia l'arrivo dell'Home Video

News





12/10/2018 |

La Sony Pictures ha annunciato che ad Halloween la pellicola animata Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa arriverà in Home Video nei formati Digital e Blu-ray. Il film, terzo epidosio del franchise animato, vede di nuovo sulla scena Dracula che, con sua figlia e i mostri presenti nell’albergo, deciderà di “staccare la spina” per concedersi una vacanza a bordo di una nave da crociera dove ovviamente ne succederanno di tutti i colori.



Genndy Tartakovsky è il regista ed ha curato anche la sceneggiatura con Michael McCullers.







Sinossi di Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa:

Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva.

Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.