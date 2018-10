Box Office Italia: A Star Is Born toglie il primo posto a Venom

News





15/10/2018 |

E' durata soltanto una settimana l'avventura di Venom al primo posto della classifica box office. Il film di Ruben Fleischer, infatti, ha trovato spazio in seconda posizione dopo essere stato superato da A Star Is Born. La prima opera di Bradley Cooper ha incassato 1.706.612 euro mentre il cinecomic ha portato via 1.631.678 euro. Buon debutto anche per Johnny English Colpisce Ancora con Rowan Atkinson che ha incassato 909.257 euro. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato Gli Incredibili 2 di Brad Bird (610.945 euro) mentre la quinta e la sesta posizione sono state occupate da due new entry: Zanna Bianca di Alexandre Espigares (559.659 dollari) e The Predator di Shane Black (494.434 euro).