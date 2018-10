Box Office USA: ancora in vetta Venom

News





15/10/2018 |

Dopo due settimane è ancora Venom a comandare la classifica box office americana. Il film di Ruben Fleischer si è confermato al primo posto grazie all'incasso di 35.700.000 dollari che gli ha permesso di sforare i 140 complessivi. Ancora in seconda posizione invece A Star Is Born di Bradley Cooper che ha portato via 28.000.000 dollari. Due le pellicole esordienti che ritroviamo al terzo e al quarto posto: parliamo di First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle (16.500.000 dollari) e Piccoli Brividi 2 - I Fantasmi di Halloween di Ari Sandel (16.225.000 dollari). In quinta posizione, invece, ecco spuntare Smallfoot - Il mio amico delle nevi di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig e La Scuola Serale di Malcom D. Lee (8.035.000 dollari).