Joaquin Phoenix nei panni di un clown nella nuova immagine di Joker

15/10/2018 |

Il Daily Mail ha pubblicato una foto in anteprima di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, il personaggio della DC Comics che si trasformerà con il tempo in Joker, il nemico numero uno di Batman. L'immagine lo mostra con il costume di un simpatico clown.

Il film di, dal titolo, in uscita nel 2019, racconterà la storia di questo straordinario villain cercando di esplorare la sua vita privata e le cause che lo hanno portato a diventare il temibile e spietato criminale. Phillips ha scritto la sceneggiatura conOltre a Phoenix nel cast troviamo ancheLa Warner Bros. Pictures distribuirà il film in tutto il mondo.