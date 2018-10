Halloween: la featurette The Face of Pure Evil

News





17/10/2018 |

Mancano solo due giorni all'arrivo nei cinema americani di Halloween e la Universal Pictures ha rilasciato una particolare featurette che ci porta a conoscere da vicino Michael Myers, lo spietato personaggio creato da John Carpenter negli anni settanta.

La pellicola, che il 25 ottobre arriverà invece in Italia, è diretta da David Gordon Green che porterà ancora una volta sotto i riflettori Myers e Laurie Strode, in quella che si preannuncia essere l'ultima battaglia tra i due. Jamie Lee Curtis è la protagonista insieme a Judy Greer, chiamata ad interpretare la figlia Karen. Virginia Gardner, Nick Castle, ovvero Michael Myers, e Will Patton sono gli altri attori presenti nel cast.



Carpenter torna come uno dei produttori del film.



Vi lasciamo alla clip The Face of Pure Evil.



Sinossi di Halloween:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.