Il Verdetto - The children act: la scena La legge e la morale

17/10/2018 |

Una nuova clip di Il Verdetto - The children act è in rete tramite la Bim Distribuzione. La pellicola di Richard Eyre uscirà nelle nostre sale il 18 ottobre e vede protagonista il premio Oscar© Emma Thompson, affiancata nel cast dal candidato all’Oscar© Stanley Tucci e da Fionn Whitehead.



L'adattamento cinematografico del romanzo di Ian McEwan, il film ha una sceneggiatura scritta da Ian McEwan.



Sinossi di Il Verdetto - The children act:

Mentre il suo matrimonio con Jack (Stanley Tucci) vacilla, l’eminente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye (Emma Thompson) è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio del suo ruolo: deve obbligare Adam (Fionn Whitehead), un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita? In deroga all’ortodossia professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam in ospedale e quell’incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.