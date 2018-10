Playing With Fire: John Cena in trattative per recitare in questa family comedy

News





17/10/2018 |

Un nuovo progetto cinematografico attende all'orizzonte il campione di wrestling John Cena. La superstar, infatti, è entrata in trattative per recitare all'interno di Playing With Fire, family comedy che racconterà di un gruppo di persone che farà di tutto per salvare tre ragazzini da un incendio.

Todd Garner e Sean Robins della Broken Road Productions sono i produttori.

La Paramount Player ha acquistato la sceneggiatura di Dan Ewen ed ha affidato la riscrittura della stessa a Matt Lieberman. Non è stato invece annunciato il nome del regista.

Cena è attualmente impegnato nelle riprese di Project X-traction del regista Scott Waugh.