Soldado: online la featurette L'ostaggio

18/10/2018 |

Nel giorno del debutto in Italia, la 01Distribution ha rilasciato una nuova featurette di Soldado, dal titolo L'Ostaggio. Il film è diretto da Stefano Sollima ed è interpretato da Benicio Del Toro e Josh Brolin, nuovamente in azione nei panni di Alejandro e dell’agente federale Matt Graver.



Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo e Catherine Keener completano il cast principale. Taylor Sheridan ha scritto la sceneggiatura.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di Soldado:

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.