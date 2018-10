Robin Hood: la clip internazionale Training

News





La Lionsgate ha rilasciato una clip internazionale di Robin Hood in cui possiamo vedere Robin di Loxley e Little John impegnati in un allenamento. La pellicola, che presenta una nuova versione della storia con protagonista il leggendario Principe dei ladri, è diretta da Otto Bathurst e vede nella parte del protagonista Taron Egerton, pronto a vestire i panni dell'eroe popolare inglese.

Con l'attore troviamo nel cast anche Jamie Foxx nella parte di Little John, Ben Mendelsohn nel ruolo dello Sceriffo di Nottingham, Eve Hewson nei panni di Lady Marion, Tim Minchin che interpreterà Frate Tuck e Jamie Dornan, Paul Anderson e Josh Herdman.



La sceneggiatura è stata scritta da Ben Chandler.



In Italia l'uscita è prevista per il 22 novembre.



Sinossi di Robin Hood:Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace una rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.