Ant-Man and The Wasp: la featurette Paul Rudd Playing Janet Van Dyne

18/10/2018 |

E' finalmente disponibile ll'Home Video di Ant-Man and The Wasp arrivato nei formati Digital e Blu-ray. La pellicola campione d'incassi è diretta da Peyton Reed e vede tornare protagonista Paul Rudd nella parte di Scott Lang, il ragazzo conosciuto come Ant-Man. Accanto a Rudd troviamo ancora una volta Evangeline Lilly, chiamata in questa occasione ad avere maggiore spazio con il ruolo di Hope Van Dyne, ovvero The Wasp. Il cast comprende al suo interno anche Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo). La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



In Ant-Man and The Wasp, Scott Lang (Rudd) dovrà fare i conti con la sua vita privata e quella che lo vede indossare i panni di Ant-Man. Il suo momento di riflessione sarà sconvolto dall'arrivo di una nuova minaccia che lo riporterà sul campo di battaglia.



Grazie alla Marvel vi lasciamo ad una divertente featurette con protagonista il cast.