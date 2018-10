Millennium - Quello che non Uccide: la clip dedicata a Lisbeth Salander

News





18/10/2018 |

Tramite la Sony Pictures impariamo a conoscere la protagonista di Millennium - Quello che non Uccide, ovvero Lisbeth Salander, interpretata da Claire Foy. Il nuovo capitolo del franchise Millennium - Uomini che odiano le donne è diretto da Fede Alvarez che ha adattato il romanzo bestseller di David Lagercrantz.

Sylvia Hoeks, Claes Bang, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant e Cameron Britton sono le altre star che fanno parte del cast principale.



La sceneggiatura è stata scritta da Jay Baku e Steven Knight.



Millennium - Quello che non Uccide uscirà nelle nostre sale a partire dal 31 ottobre.



Sinossi di Millennium - Quello che non Uccide:

Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell'acclamata serie di libri ‘Millennium’ creata da Stieg Larsson, tornerà sul grande schermo in Quello che non uccide, il primo adattamento del recente bestseller mondiale scritto da David Lagercrantz. La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy protagonista della serie "The Crown", interpreterà l’iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez, regista del thriller del 2016, Man in the dark; la sceneggiatura di questo nuovo capitolo è di Steven Knight, Fede Alvarez e Jay Basu