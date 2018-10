Box Office Italia: A Star Is Born sempre al comando

News





22/10/2018 |

Dopo due settimane non cambiano le prime due posizioni della classifica box office italiana. Al comando troviamo sempre A Star Is Born, opera prima di Bradley Cooper che ha incassato 1.244.299 euro, mentre alle sue spalle si conferma Venom di Ruben Fleischer che ha portato via 728.918 euro. Ha esordito piazzandosi in terza posizione invece Pupazzi Senza Gloria di Brian Henson, il cui incasso è stato pari a 612.886 euro. La quarta e la quinta posizione sono occupate da altre due pellicole debuttanti: Soldado di Stefano Sollima (603.880 euro) e Piccoli Brividi 2 - I Fantasmi di Halloween di Ari Sandel (597.664 euro). In sesta posizione, invece, scivola Johnny English Colpisce Ancora di David Kerr (543.144 euro).