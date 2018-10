Box Office Usa: Halloween conquista il botteghino

News





22/10/2018 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla notte delle streghe e le sale americane sono già contagiate dall'annuale evento. Il risultato? L'ottimo debutto nelle sale di Halloween di David Gordon Green. Il nuovo capitolo del franchise horror ha incassato 77.501.000 dollari, togliendo il primo posto a Venom, ora al terzo posto con un incasso pari a 18.105.000 dollari. La seconda posizione, invece, è occupata da A Star Is Born di Bradley Cooper che ha portato via 19.300.000 dollari. Un gradino ancora sotto spunta Piccoli Brividi 2 - I Fantasmi di Halloween di Ari Sandel (9.715.000 dollari) mentre al quinto posto spunta First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle (8.565.000 dollari). Al sesto posto, infine, si colloca The Hate U Give di George Tillman Jr. (7.500.000 dollari).