Il Mistero della Casa del Tempo: la featurette Look Inside

22/10/2018 |

La 01Distribution ha rilasciato una nuova featurette in italiano Il Mistero della Casa del Tempo che ci mostra alcune scene inedite del film e le interviste ai protagonisti. Il film, diretto da Eli Roth, vede come protagonista Owen Vaccaro nella parte di un ragazzo che vivrà un'incredibile avventura fatta di posti incantati, maghi e stregoni.



Tratto dal romanzo di John Bellairs, il film vede al centro della scena anche Cate Blanchett, Jack Black, Renée Elise Goldsberry e Kyle MacLachlan.



L'arrivo nelle nostre sale è previsto per il 31 ottobre.



Sinossi di Il Mistero della Casa del Tempo:

Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt (OWEN VACCARO di Daddy’s Home, Mother’s Day), che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan, JACK BLACK (Jumanji: Benvenuti nella giungla, Piccoli Brividi).

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (CATE BLANCHETT di Blue Jasmine, Thor: Ragnarok) sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa…