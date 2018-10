Venerdì 13: LeBron James pronto a finanziare il remake

News





23/10/2018 |

Dopo Michael Myers un altro storico personaggio del genere horror potrebbe tornare presto nelle sale cinematografiche. Stiamo parlando di Jason Voorhees, protagonista del franchise Venerdì 13, il cui primo film uscì nelle sale la prima volta nel 1980 grazie alla regia di Sean S. Cunningham.

Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi sequel che hanno riportato in vita questa iconica figura che dunque nei prossimi mesi potrebbe tornare in lavorazione. Roy Lee della Vertigo Entertainment e LeBron James, con la sua SpringHill Entertainment, sono entrati in trattative per acquisire i diritti della saga.



Il progetto coinvolgerà anche Victor Miller, l'autore della sceneggiatura originale. Non è chiaro se Miller scriverà la nuova storia e non è stato annunciato ancora il nome del regista.