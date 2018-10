Wonder Woman 1984 uscirà a giugno 2020

News





23/10/2018 |

Novità in vista per Wonder Woman 1984, il sequel del film campione d'incassi. La Warner Bros. Pictures ha deciso di posticipare infatti l'uscita della pellicola nelle sale. Il debutto ufficiale non avverrà più il 1° novembre 2019 come precedentemente annunciato ma il 5 giugno 2020 (slot precedentemente occupato da Six Billion Dollar Man).

Wonder Woman 1984 sarà diretto dalla confermatissima Patty Jenkins e vedrà tornare nei panni del personaggio creato dalla DC Comics Gal Gadot. Altro ritorno sarà quello di Chris Pine mentre Kristen Wiig sarà la temibile Cheetah.

La Jenkins e la Godot sono i produttori con Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder e Stephen Jones.