Il Mistero della Casa del Tempo: online la clip Le Regole della Casa

24/10/2018 |

Manca solo una settimana all'arrivo in Italia di Il Mistero della Casa del Tempo, pellicola che sarà rilasciata nelle nosre sale dalla 01Distribution. Lo studio ha anche distribuito una nuova scena dal titolo Le Regole della Casa.

Il film, diretto da Eli Roth, vede come protagonista Owen Vaccaro nella parte di un ragazzo che vivrà un'incredibile avventura fatta di posti incantati, maghi e stregoni.



Tratto dal romanzo di John Bellairs, la pellicola vede al centro della scena anche Cate Blanchett, Jack Black, Renée Elise Goldsberry e Kyle MacLachlan.



Sotto la sinossi trovate la clip!



Sinossi di Il Mistero della Casa del Tempo:

Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt (OWEN VACCARO di Daddy’s Home, Mother’s Day), che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan, JACK BLACK (Jumanji: Benvenuti nella giungla, Piccoli Brividi).

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (CATE BLANCHETT di Blue Jasmine, Thor: Ragnarok) sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa…