Overlord: in rete un altro spot italiano

25/10/2018

La 20th Century Fox si ha rilasciato online un nuovo spot italiano di Overlord. Il film di Julius Avery, tornato all'opera quattro anni dopo Son of a Gun, racconterà di un gruppo di paracadutisti americani finiti durante una missione all’interno di un villaggio occupato dai nazisti. Nel tentativo di sconfiggere il nemico, si troveranno però di fronte a qualcosa di sovrannaturale.



Protagonisti del film sono Wyatt Russell, Bokeem Woodbine, Hélène Cardona, Iain De Caestecker, Pilou Asbæk, Éva Magyar e Jovan Adepo.



J.J. Abrams e Lindsey Weber sono i produttori tramite la Bad Robot. La sceneggiatura è stata scritta da Billy Ray e Mark L. Smith.



Qui sotto trovate lo spot Sperimentare la vera paura che ci ricorda l'uscita del film in Italia prevista per l'8 novembre.