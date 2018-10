Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: il nuovo trailer italiano

News





26/10/2018 |

Un nuovo trailer italiano di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto è online grazie alla Universal Pictures. L'ultimo atto della trilogia basata sui libri di Cressida Cowell è scritto e diretto da Dean DeBlois e nel suo cast originale vede prestare la voce ai personaggi principali Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harrington, Craig Fergusone F. Murray Abraham.



In Italia uscirà il 31 gennaio 2019.



Sinossi di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto:

Dalla DreamWorks Animation arriva Dragon Trainer: Il mondo nascosto, l'attesissimo finale di una delle serie cinematografiche animate più apprezzate della storia del cinema.

Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Per Dragon Trainer: Il mondo nascosto, il regista della serie cinematografica Dean DeBlois ritorna insieme al gruppo di famosi interpreti che regalano le loro voci ai personaggi. Il film è prodotto da Brad Lewis (Ratatouille, Z la formica) e dalla produttrice della serie di film Dragon Trainer, Bonnie Arnold (Toy Story- Il mondo dei giocattoli, Tarzan).