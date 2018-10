Box Office USA: Halloween resta in vetta

News





29/10/2018 |

Dopo due settimane ha mantenuto la prima posizione nella classifica box office americana Halloween. La pellicola di David Gordon Green ha superato i 100 milioni di incasso complessivi dopo aver incassato 32.045.000 dollari in questo ultimo fine settimana. In seconda e in terza posizione, invece, troviamo A Star Is Born di Bradley Cooper e Venom di Ruben Fleischer che hanno portato via rispettivamente 14.145.000 e 10.800.000 dollari. Piccoli Brividi 2 - I Fantasmi di Halloween di Ari Sandel ha trovato spazio al quarto posto con un incasso pari a 7.500.000 dollari mentre Hunter Killer - Caccia negli abissi ha esordito un gradino più in basso grazie all'incasso di 6.650.000 dollari. La sesta posizione è occupata invece da The Hate U Give di George Tillman Jr. (5.100.000 dollari).