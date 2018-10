Euforia: la clip Auto verso il mare

News





29/10/2018

Ha debuttato pochi giorni fa in Italia Euforia, la pellicola diretta da Valeria Golino e candidata nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2018.

Protagonisti di questo film sono Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nella parte di due fratelli e racconta la storia, profonda, del loro rapporto. Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Jasmine Trinca completano il cast.



Sotto la sinossi trovate la scena Auto verso il mare.



Sinossi di Euforia:

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.