Hell Fest: la scena Siete pronti?

30/10/2018 |

Soltanto un giorno ci separa dall'uscita italiana di Hell Fest, horror movie che farà il suo debutto nelle sale italiane proprio durante la notte delle streghe. Il film di Gregory Plotkin, già regista di Paranormal Activity: Dimensione fantasma, ha una sceneggiatura scritta da Seth M. Sherwood e Blair Butler ed ha un cast che comprende Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Tony Todd, Amy Forsyth e Christian James.



Tramite la Notorious Pictures siamo felici di presentarvi la scena Siete pronti?



Sinossi di Hell Fest:

Preparati per il tuo ultimo giro di giostra…È Halloween e per l’occasione arriva in città l’Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l’adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un’attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero…Hell Fest dal 31 ottobre al cinema.