Liam Neeson reciterà in Made in Italy

News





31/10/2018 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Liam Neeson. L'attore reciterà infatti in Made in Italy, commedia che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di James D’Arcy. Neeson interpreterà un artista londinese che si trasferirà in Italia con suo figlio per vendere la casa che il ragazzo ha ereditato dalla madre. Le riprese partiranno il prossimo aprile nel nostro Paese. Accanto a lui reciterà Micheal Richardson.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista.

Lo sviluppo del film è affidato alla CrossDay Productions mentre i produttori sono Pippa Cross, Sam Tipper-Hale e Nicola Serra.