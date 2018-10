Attack on Titan: Andy Muschietti sarà il regista

News





31/10/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di sviluppare il primo film dedicato a Attack on Titan, il manga scritto e illustrato da Hajime Isayama. Il progetto sarà diretto da Andy Muschietti, giovane regista che con la Warner ha lavorato già per il progetto It, adattamento del famoso romanzo di Stephen King.

David Heyman produrrà la pellicola con Masi Oka e Barbara Muschietti, sorella del regista.

Già nel 2015 una versione tutta giapponese di Attack on Titan uscì nelle sale incassando 46 milioni di dollari.

Muschietti attualmente è al lavoro per la seconda parte di It, in uscita il prossimo anno.